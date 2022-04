Russian Doll 2: Natasha Lyonne è una "prigioniera del tempo" nel trailer ufficiale

Dopo una prima sorprendente stagione, Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale della seconda stagione di Russian Doll, serie co-creata e interpretata da Natasha Lyonne. Stavolta, il suo personaggio avrà a che fare con un diverso tipo di loop temporale, in quanto verrà catapultata direttamente indietro nel tempo, e dovrà capire perché.

Come ricorderete, nella scorsa stagione di Russian Doll Nadia e Alan (Charlie Barnett) sono tornati entrambi in vita davanti agli specchi del proprio bagno. Dopo, quando gli specchi hanno iniziato a svanire, Nadia si era resa conto che qualcosa non andava con i loro viaggi nel tempo. In una delle foto appena pubblicate vedevamo proprio Nadia disorientata mentre si guardava allo specchio, ma dalla parte sbagliata.

Proprio ieri sono state diffuse le nuove immagini di Russian Doll 2, che ci mostrano anche le new entry nel cast principale.

Natasha Lyonne stavolta ha fatto un passo in più e ha diretto tutti gli episodi di questa attesissima seconda stagione che approderà sulla piattaforma digitale il prossimo 20 aprile. Tra le new entry del cast quest'anno troviamo Annie Murphy, Greta Lee, Chloë Sevigny, Yul Vazquez e Elizabeth Ashley. Di seguito la sinossi ufficiale della nuova stagione, che ci catapulterà indietro al 1982.

Ambientata quattro anni dopo che Nadia (Natasha Lyonne) e Alan (Charlie Barnett) sono sfuggiti insieme al loop temporale in cui morivano ripetutamente, la seconda stagione di Russian Doll continuerà ad esplorare tematiche esistenziali attraverso una lente spesso umoristica e fantascientifica. Scoprendo un destino ancora peggiore della morte senza fine, questa stagione trova Nadia e Alan impegnati a scavare più a fondo nel loro passato attraverso un inaspettato portale temporale situato in uno dei luoghi più famosi di Manhattan, la metropolitana di New York. All'inizio, lo sperimentano come un'avventura intergenerazionale in continua espansione, che attraversa un'epoca, ma presto scoprono che questo evento straordinario potrebbe essere più pericoloso di quanto si aspettassero e, insieme, dovranno cercare una via d'uscita.