Russian Doll 2, Natasha Lyonne racconta: 'Mi preparo per questo show da decenni'

A pochi giorni dal debutto del trailer di Russian Doll 2, l'attrice protagonista, nonché ideatrice e produttrice della serie Netflix, Natasha Lyonne, racconta il lungo percorso che l'ha portata a dar vita a Russian Doll.

In una recente intervista, l'attrice, già nota per il suo ruolo nel franchise di American Pie, ha raccontato di essersi preparata per tutta una vita a questo show.

Per comprendere davvero le ragioni del pieno coinvolgimento di Natasha Lyonne, sarebbe sufficiente ripercorrere la sua storia personale, costellata da vari momenti difficili tra i cattivi rapporti con la famiglia e i problemi con le dipendenze. Problematiche di cui la Lyonne non ha mai fatto mistero e che oggi trovano una via d'espressione in Russian Doll, la serie di cui è co-creatrice e showrunner.

"Lavorare alle sfide di questo show è la cosa che mi ha reso più felice nella vita" ha dichiarato Natasha Lyonne, ripercorrendo il suo lungo percorso nello show business. "Ho immaginato Russian Doll per decenni nella mia mente. Conoscevo il linguaggio dei film fin dall'età di 6-7 anni, catalogavo le scene o le vignette e poi le mettevo in scena".

"Ho messo insieme gli alti e bassi della mia vita, ma ho avuto abbastanza tempo per fare pace con tutto ciò" ha proseguito l'attrice. "La mia volontà di trasparenza in realtà è solo uno sforzo per creare qualcosa che spero possa essere più universale".

Con la stagione 2 di Russian Doll, Natasha Lyonne non veste solamente i panni della protagonista Nadia Vulvokov, ma prende le redini della serie in qualità di showrunner e di regista di gran parte degli episodi: "Sono davvero felice quando sono sul set" ha raccontato Lyonne. "E' quel luogo in cui la maggior parte dei miei difetti diventano risorse. Alla fine della giornata sono davvero esaurita, ma è così soddisfacente guardare in quel monitor. Abbiamo lavorato davvero tantissimo e non riesco a credere che ci siamo riusciti".

L'attesissima stagione 2 di Russian Doll debutterà in streaming su Netflix il prossimo 20 aprile.