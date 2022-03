Russian Doll 2: Netflix pubblica un nuovo teaser e annuncia la data di uscita!

Sono recentemente arrivate le prime foto di Russian Doll 2, che ci hanno mostrato ancora una volta Natasha Lyonne nei panni di Nadia, e adesso Netflix annuncia finalmente la data di uscita della seconda stagione, accompagnandola con un teaser.

Il video pubblicato, che troverete in cima all'articolo, ci dà solo un piccolo assaggio di quanto potremmo vedere nella prossima stagione. Infatti la prima, che ha debuttato su Netflix nel 2019, ha portato sui nostri schermi una narrativa complessa, che ci ha lasciati con più possibili strade aperte all'esplorazione. Tante le potenziali trame da seguire in Russian Doll 2, ma sembra che per dettagli più precisi bisognerà ancora aspettare un po', mentre la linea narrativa principale è stata svelata da Deadline.

In ogni caso i fan potranno togliersi ogni dubbio il 20 Aprile, quando lo show tornerà su Netflix. Questa season ci porterà quattro anni dopo gli eventi della prima, e continuerà ad esplorare le tematiche esistenziali della scorsa stagione attraverso i personaggi di Nadia e Alan, che questa volta si imbatteranno in un portale temporale situato in uno dei luoghi più conosciuti di Manhattan. Si troveranno catapultati in una grande avventura, che li porterà ad affrontare il proprio passato e non solo. Oltre ai già annunciati ritorni dei protagonisti, Natasha Lyonne e Charlie Barnett, ci sarà anche l'aggiunta di Annie Murphy, conosciuta per la serie Schitt's Creek.

Noi non vediamo l'ora, e voi? Intanto vi riveliamo cosa ne abbiamo pensato della prima stagione nella nostra recensione di Russian Doll!