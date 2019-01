Russian Doll: Natasha Lyonne in un loop mortale nel trailer italiano della serie Netflix

Netflix ha pubblicato il trailer italiano di Baby Doll, imminente serie Netflix che vede Natasha Lyonne (Orange Is the New Black) nei panni di una giovane donna intrappolata in un loop mortale. Potete trovare il trailer all'interno della notizia.

Lo show segue le vicende di Nadia, una giovane donna che durante un party notturno a New York si ritrova incastrata in un loop di morti al quale non riesce a sfuggire.

Russian Doll è co-creata da Lyonne, Amy Poehler e Leslye Headland, le quali ricoprono anche il ruolo di produttrici esecutive, e scritta Lyone insieme a Headland. Faranno parte del cast anche Greta Lee (KTwon), Yul Vazquez (Captain Phillips - Attacco in mare aperto), la vincitrice del Tony Award Elizabeth Ashley (Ocean's 8) e Charlie Barnett (Chicago Fire).

Tra le guest star dello show troviamo la nominata al premio Oscar Chloë Sevigny, Dascha Polaco (Orange Is the New Black), Brendan Sexton III (Tre Manifesti a Ebbing, Missouri), Rebecca Hnderson, Jeremy Bobb (The Knick), Ritesh Rajan e Jocelyn Bioh.

Prodotta da Universal Television, Paper Kite Productions, JAX Media e 3 Arts Entertainment, lo show presenta un team di scrittrici e sceneggiatrici tutto al femminile. Tutti gli episodi sono infatti diretti da Jamie Babbit, Headland e Lyonne.ì

Russian Doll debutterà su Netflix il 1 febbraio.