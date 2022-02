Russian Doll, Natasha Lyonne è di nuovo Nadia nelle prime foto della stagione 2

Sono passati ormai tre anni dal rinnovo di Russian Doll per una seconda stagione, e finalmente quest'oggi possiamo dare un'occhiata alle prime immagini ufficiali dei nuovi episodi della serie Netflix con Natasha Lyonne.

La seconda stagione di Russian Doll arriverà questa primavera su Netflix, ma nel frattempo godiamoci le prime immagini ufficiali condivise quest'oggi dalla piattaforma streaming.

Come potete vedere anche in calce alla notizia, infatti, Natasha Lyonne torna a interpretare Nadia, la protagonista dello show, accompagnata da vecchi e nuovi volti come quello della star di Shitt's Creek Annie Murphy.

"Ambientata quattro anni dopo che Nadia (Natasha Lyonne) e Alan (Charlie Barnett) sono sfuggiti insieme al time loop della mortalità, la seconda stagione di Russian Doll continuerà ad esplorare tematiche esistenziali attraverso una lente sci-fi spesso umoristica. Scoprendo un destino peggiore di una morte senza fine, questa stagione troverà Nadia e Alan che si tufferanno ancora più a fondo nel loro passato attraverso un portale temporale inaspettato situato in una delle location più note di Manhattan. All'inizio, faranno esperienza di questa situazione come se fosse un'avventura intergenerazionale e in continua espansione attraverso le ere, ma presto scopriranno che questo evento straordinario potrebbe essere più di quanto si aspettassero, e dovranno cercare una via d'uscita" si legge nella sinossi ufficiale della nuova stagione di Russian Doll.

E voi, la vedrete? Fateci sapere nei commenti.