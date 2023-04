Russian Doll, Natasha Lyonne su una possibile Stagione 3: 'Ci vorrà del tempo'

La Stagione 2 di Russian Doll è arrivata su Netflix esattamente un anno fa (alla fine di aprile 2022) e nel corso di una recente intervista l'attrice protagonista, nonché co-autrice della serie, Natasha Lyonne ha parlato per la prima volta della possibilità di vedere un giorno una terza stagione, proseguendo le bizzarre avventure di Nadia Vulvokov.

Nel corso di un'intervista rilasciata al podcast Awards Chatter dell'Hollywood Reporter, è stato chiesto alla Lyonne della possibilità che venga realizzata una terza stagione di Russian Doll. Lyonne, che ha co-creato la serie insieme a Leslye Headland e Amy Poehler, è chiaramente più che disposta a tornare nel ruolo di Nadia in futuro. Tuttavia, l'attrice al momento si è detta più interessata alla regia del suo primo lungometraggio e alla nuova serie di Peacock sviluppata con Rian Johnson, Poker Face, di cui è protagonista (ricordiamo che Poker Face è stata rinnovata per la Stagione 2).

"Penso che potenzialmente ci siano le premesse per più storie in futuro, ma credo che ci vorrà del tempo. Questo è un momento folle per il settore. La mia priorità in questo momento è dirigere un film, una priorità per me rispetto alla terza stagione di Russian Doll. E ora siamo concentrati anche su quel folle treno in corsa che è Poker Face. Penso che Russian Doll sia meglio considerarla una serie limitata, perché credo che sia sempre stato così che l'abbiamo immaginata. E, in realtà, la seconda stagione è molto simile a quella che era stata la nostra proposta iniziale, con lei che diventa, come dire, sua madre.

Penso che sia stato per la natura di questa serie, per il COVID, e l'attesa di quasi quattro anni... quello che penso sia grandioso è che ho potuto interpretare questi personaggi senza età che possono essere qualsiasi cosa. Non credo che sarebbe strano per Nadia se la vedessimo a 60 anni ancora alle prese con qualche problema newyorkese". Su queste pagine potete recuperare la recensione di Russian Doll 2, che ad oggi rimane l'ultima stagione.

Lyonne, quindi, ha concluso: "Non so se sarà il mio prossimo progetto. Ma non credo che, filosoficamente parlando, Russian Doll sia qualcosa a cui metterò mai la parola fine. Quindi, penso che la vita troverà sempre un modo. E così anche la morte".