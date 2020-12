Russian Doll, la showrunner sull'inclusività di Hollywood: 'Dovremmo ispirarci a OnlyFans'

Mentre continuano i lavori sulla seconda stagione di Russian Doll, vi segnaliamo questa interessante intervista a Leslye Headland, showrunner che discute del problema della poca inclusività di Hollywood.

La creatrice dello show di Netflix ha partecipato ad un panel del "Power Woman Summit 2020", discutendo insieme a David Collins, Smiriti Mundhara, Liz Tigelaar, Tanya Saracho, Ellen Johnson e Ilana Pena dei modi per rendere più inclusivo il mondo della televisione e dello spettacolo. In particolare Leslye Headland ha portato ad esempio l'impatto che ha avuto il celebre sito OnlyFans sull'industria pornografica, ecco il suo commento: "Se volete vedere quale sarà il futuro dell'industria cinematografica, in particolare a livello di distribuzione, basta guardare il mondo della pornografia. Non appena il porno è diventato democraticizzato e basato su un algoritmo, ho subito pensato, ecco il futuro".

Continua poi: "Guardando OnlyFans mi sono entusiasmata perché ho pensato, non ci saranno dei gatekeeper, sono cose molto interessanti per gli artisti o le comunità più marginalizzate". Nel frattempo siamo in attesa di conoscere quale sarà il futuro della serie di Netflix con protagonista Natasha Lyonne, se non la avete ancora letta vi segnaliamo la nostra recensione di Russian Doll, opera che ci racconta la storia del giorno di compleanno di Nadia.