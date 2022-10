Riverdale 7: la première della stagione finale si chiamerà 'Don't Worry, Darling'

Come ben sapete, qualche mese fa è stato annunciato che Riverdale si concluderà con la settima stagione. La season finale dello show di The CW arriverà nel 2023 e in attesa del suo debutto lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa ha recentemente rivelato su Instagram quale sarà il titolo del primo episodio.

La première della settima stagione, che sarà ambientata negli anni '50, sarà intitolata "Don't Worry, Darling". Il nome ha naturalmente catturato l'attenzione di molti, che hanno ricollegato il titolo dell'episodio al nuovo film di Olivia Wilde, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Don't Worry Darling, arrivato nelle sale italiane lo scorso 22 settembre e che vede protagonisti Florence Pugh e Harry Styles. L'unica differenza tra i due è quello dell'utilizzo della virgola da parte della serie televisiva, cosa che ha fatto storcere il naso a molti per quanto riguarda il film.

"Sapevamo che dovevamo rendere la nostra ultima stagione davvero, davvero speciale. Una cosa su cui tutti possono essere d'accordo è che ogni volta che abbiamo i nostri personaggi nei loro abiti iconici dei fumetti degli anni '50, le persone sono felicissime. Cole [Sprouse] è stato così felice di non dover più indossare il berretto", ha raccontato Roberto Aguirre-Sacasa. "Quindi, abbiamo pensato: e se tornassimo al liceo, ma invece del liceo nel presente, tornassimo al liceo negli anni '50? E' la cosa alla quale le persone pensano quando si parla dei personaggi di Archie Comics".