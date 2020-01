Ryan Choi tornerà nell'Arrowverse? ecco la riposta di Osric Chau

All'interno del grande evento crossover Crisi sulle Terre Infinite ha fatto il suo debutto il personaggio di Ryan Choi interpretato da Osric Chau. Durante una lunga intervista concessa al portale ComicBook, l'attore ha parlato a 360° della sua esperienza nell'Arrowverse e delle prospettive future.

I cinque episodi andati in onda tra lo scorso dicembre e gennaio, e che ha coinvolto le maggiori serie a tema supereroistico di The CW, hanno portato a grandi sconvolgimenti nell'universo televisivo DC. Il finale di Crisi sulle Terre Infinite è stato caratterizzato, infatti, dalla nascita di una nuova struttura narrativa, dove potrebbero trovar posto personaggi che hanno fatto il proprio debutto durante il crossover, come appunto Ryan Choi.

L'attore ha parlato del suo rapporto con Gail Simone, co-ideatrice dell'opera e sua amica:

"È stato come in una fabia. Tutto è capitato per caso. Ero con il mio compagno di stanza, stavamo seduti insieme e parlavamo di supereroi. Io sono un attore e lui era uno scrittore, e stavamo parlando di tutte le cose che si potevano fare. U giorno è venuto da me con un elenco di supereroi asiatici che avrei potuto interpretare 'Questi sono gli attuali supereroi asiatici nel mondo e quello che più si adatta a te è Ryan Choi'. Il giorno dopo mi ha portato dei fumetti di Gail Simone, ho iniziato a leggerli e li ho adorati".

Chau ha poi fatto riferimento alla sua audizione, dopo aver capito che il provino riguardava il personaggio di Ryan:

"Quando sono andato all'audizione li ho chiamati e ho detto 'Si tratta di Ryan Choi?' e tutti sono andati in confusione. Hanno cercato di non farlo sapere, ma erano rimasti shockati. Sono stato il primo che hanno visto, quindi ho subito dato una scossa nella stanza".

A proposito del suo debutto nell'Arrowverse:

"Mi sono sentito molto più sicuro come attore. Si tratta di una bella sensazione sentirsi necessari. È stato davvero bello non solo trovarsi li, ma anche rappresentare qualcuno che ha aiutato la storia ad andare avanti. Mi sono sentito davvero felice per questo".

Infine, a proposito del futuro del suo personaggio nello show, ha affermato in modo ironico:

"Spero di sapere qualcosa, ma non posso davvero dire niente. E anche se lo dovessi venire a sapere, non credo potrei parlarne perché è più divertente lasciarla come sorpresa. E anche dicendo così so benissimo che non potete credermi. Ci troviamo in una impasse".

Cosa ne pensate del personaggio di Ryan Choi? Per i più curiosi di voi, segnaliamo la presenza di un recap in versione rap di Crisi sulle Terre Infinite.