Ryan Gosling diventa Nova per il MCU in questa impressionante fan-art!

I Marvel Studios sono ufficialmente a lavoro su una serie tv per Disney Plus dedicata a Nova, l'amatissimo supereroe intergalattico della Marvel Comics, e una nuova fan-art ha assegnato a Ryan Gosling il ruolo del protagonista.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, un artista di Instagram che risponde al nickname di Clements.Ink ha rivelato una nuova fan-art che trasforma Ryan Gosling in Nova: l'immagine presenta la star di La La Land e Solo Dio Perdona in una versione live-action del design classico del supereroe, e molti fan si stanno complimentando con l'artista. Che cosa ve ne pare? Ditecelo nei commenti!

Al momento si sa ancora molto poco sul prossimo progetto dei Marvel Studios, anche se un recente rapporto ha anticipato che la storia di Nova potrebbe raccontare la distruzione di Xandar. Come sempre nel MCU è possibile che il personaggio compaia a sorpresa in qualche film o serie tv di prossima pubblicazione prima dell'arrivo del progetto standalone a lui dedicato, ma Kevin Feige recentemente ha evitato di rispondere alla domanda specifica: "E' una buona domanda, è una buona domanda. Come sapete abbiamo un sacco... beh, lo sapete, la storia di Black Panther è un ottimo esempio: stavamo lavorando su un Black Panther in modo autonomo, ma poi è arrivata l'opportunità di trovargli un ruolo in Civil War. Quindi, si, i piani possono cambiare da un momento all'altro."

Che cosa vi aspettate da Nova nel MCU? E secondo voi chi sarà scelto per interpretarlo? Ditecelo nei commenti!