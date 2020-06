Ryan Guzman di 911 accusato di razzismo: 'Mi sono espresso male'

Nel pieno della protesta legata al Black Lives Matter, Ryan Guzman, attore nella serie 911, è stato accusato di razzismo dai suoi followers e dai colleghi attori.

Tutto ciò è accaduto quando i fan si sono accorti di una serie di tweet del 2011, postati dalla ragazza di Guzman e nei quali compariva più volte l'epiteto razziale più diffuso al mondo. Per giustificare la cosa, l'attore che nella serie interpreta il vigile del fuoco Eddie Diaz è apparso in una storia su Instagram, nella quale ha spiegato: "Ho un sacco di amici, neri, bianchi, asiatici, indiani, coreani... e ci prendiamo gioco della reciproca etnia un sacco di volte. Ci insultiamo a vicenda. Non ce la prendiamo a male perché ci conosciamo di persona, sappiamo chi siamo. Sappiamo che non è nostra intenzione offenderci seriamente. Quindi cos'è che state cercando di fare? State cercando di provare che una persona che non è razzista in realtà è razzista?"

Purtroppo i suoi fan gli hanno fatto capire immediatamente di aver fatto uno scivolone, così come i suoi colleghi. Usare la "N word" per molte persone di colore è offensivo a prescindere, poiché sentirla pronunciare da uno sconosciuto per strada o da un gruppo di amici (non di colore) riporta comunque alla memoria la difficile situazione sociale attuale e gli spaventosi precedenti storici.

"La mia opinione è che non c'è assolutamente nessuna scusa per l'utilizzo della n word. Appartiene soltanto alla comunità nera e non sono affatto d'accordo sul fatto che possa essere usata da... chiunque, in nessuna circostanza", ha risposto Oliver Stark, altro attore di 911. Con lui concorda anche Aisha Hinds, che spera nella scomparsa di certi atteggiamenti, involontari o meno, in modo che la società possa crescere in una direzione migliore.

Guzman ha deciso alla fine di pubblicare un video di scuse, ammettendo di essersi espresso male e riconoscendo che la sua ragazza, nel 2011, era ancora molto giovane e immatura: "Prova, fallisci, impara, cresci. Il mio scopo è quello di continuare ad aiutare e supportare i miei fratelli e le mie sorelle in questo difficile periodo. Con amore".

Non sono poche le opere che hanno trattato il tema anche in ambito cinematografico, per questo vi consigliamo 5 film recenti contro il razzismo.