Ryan Hurst di The Walking Dead è finito in ospedale durante le riprese dello show

L'attore Ryan Hurst, che in The Walking Dead interpreta Beta, ha rivelato di essere stato ricoverato in ospedale durante le riprese della serie, per via del particolare costume indossato dal suo personaggio, che per il troppo caldo gli ha causato un malore.

Beta infatti nello show porta un grosso cappotto fatto di diversi strati, oltre a una maschera ricavata dalla pelle dei walker, e nonostante la serie sia ambientata in Virginia, è stata filmata in Georgia, dove il clima è decisamente più caldo. Così Hurst, sepolto sotto i diversi strati del costume di scena, ha subìto un colpo di calore.

"Oddio, sono finito all'ospedale quest'anno una volta per via del troppo caldo. Sono in un cappotto di pelle e sotto altri due strati, in estate e in Georgia. Non è facile.", ha detto l'attore, entrato nel cast nella nona stagione della serie.

Eppure Hurst ha detto di apprezzare particolarmente il suo costume di scena e soprattutto la maschera, creata dal regista ed esperto di effetti speciali Greg Nicotero. "Vorrei poter dire che la odio, ma in realtà la amo. Nicotero è un maestro quando si tratta di oggettistica zombie, e poi è comodissima. Anche se sei in Atlanta e ci sono 40 gradi, amo indossare quella maschera".

Il caldo però, come abbiamo visto, può causare brutti scherzi.

Intanto sembra che l'universo narrativo di The Walking Dead verrà espanso. La serie madre di AMC è ricominciata la scorsa settimana: date un'occhiata alla nostra recensione della prima puntata della stagione 10 di The Walking Dead.