Ryan Hurst di The Walking Dead spiega il significato di una frase scritta da Beta

Il personaggio interpretato da Ryan Hurst è uno dei più interessanti della decima stagione della serie ispirata ai fumetti di Robert Kirkman. Dopo aver scoperto la vera identità di Beta in The Walking Dead, vi segnaliamo questa interessante intervista all'attore.

In "Look at the Flowers" Beta ha rivisto un vecchio poster che pubblicizzava un suo concerto, provocandogli un attacco di ira e una profonda riflessione sulla sua storia fino a questo momento. Inoltre è stato mostrato un foglietto di carta con una misteriosa frase scritta sopra: "These 2 Eyes See 1 Truth", traducibile come "Questi due occhi vedono una sola verità". Partecipando al talkshow in onda dopo le puntate della serie, Ryan Hurst ha spiegato il significato della frase: "Abbiamo scritto quelle parole per dare un'idea della catarsi emotiva di lui che distrugge la sua vecchia maschera e ripensa alla sua vita, prima dell'apocalisse. Lo sceneggiatore Channing Powell voleva mostrare lati diversi, così ha deciso di scrivere questa frase che sembra uscita fuori dalla mente di una persona, da sola in una stanza d'hotel prima di suicidarsi".

Siamo sicuri che nelle prossime puntate vedremo l'evoluzione del personaggio di Beta, nel frattempo i fan sono impazziti per una nuova squadra in The Walking Dead.