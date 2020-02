Ryan Murphy annuncia il cast di AHS10, ci sono anche Macaulay Culkin e Evan Peters

Assieme alla conferma del ritorn di Sarah Paulson in American Horror Story, Ryan Murphy annuncia anche i membri del cast della decima stagione dello show. Tra i tanti nomi anche quelli di Evan Peters e Macaulay Culkin.

La decima stagione di American Horror Story (che non sarà certo l'ultima, visto il recente multirinnovo per la serie di Ryan Murphy) promette già di essere un altro grande successo, fosse anche solo per il cast.

Proprio Murphy ha annunciato su Instagram gli attori protagonisti dei prossimi episodi: onde e spiaggia sullo sfondo, accompagnamento musicale targato Orville Peck con Dead of Night, e una serie di grandi nomi compongono i due video postati sul suo account, la cui caption recita semplicemente #AHSSeason10.

Diamo quindi il bentornato a tanti fedelissimi di Murphy come Kathy Bates, Sarah Paulson, Billie Lourd, Lily Rabe, Finn Wittrock, Leslie Grossman e Adina Porter, a cui si aggiungono anche Angelica Ross (che dopo Pose è passata a AHS in occasione di American Horror Story: 1984) e Evan Peters (assente invece proprio nell'ultima stagione, dopo aver presenziato in tutte le altre).

Grande novità di quest'anno, la presenza di Macaulay Culkin, il Kevin McCallister di Mamma Ho Perso L'Aereo (in che ruolo, però, non ci è ancora dato saperlo).

Non è stato ancora ufficialmente annunciato un tema, nonostante molte voci volessero la nuova stagione ambientata nello spazio. Vedremo se sarà così...