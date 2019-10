Ryan Murphy stava quasi per comparire in un cameo in Watchmen di Damon Lindelof

Proprio come nel fumetto di Alan Moore e Dave Gibbson, anche la sorprendente Watchmen di Damon Lindelof della HBO stava per contenere del materiale di raccordo alla fine di ogni episodio, come aggiunta supplementare nella spiegazione sul mondo d'azione, eventi o personaggi, ma alla fine si è preferito evitare.

Scendendo nei particolari di questa mancata espansione, comunque, intervistato da Paste il creatore e sceneggiatore Lindelof ha spiegato che l'idea era esattamente quella di inserire alla fine di ogni puntata degli spezzoni dell'immaginario show America Hero Story, la serie-nella-serie atta a riproporre le storie dei vigilanti mascherati di Watchmen.



Essendo il titolo un chiaro richiamo ad America Horror Story e American Crime Story di Ryan Murphy, l'idea era anche quella di inserire proprio Murphy come creatore dello show, ma il problema - come spiega Lindelof - era che "non poteva essere direttamente Murphy, perché altrimenti lo show sarebbe dovuto essere specchio diretto degli standard dell'autore". Nulla da eccepire sulle sue serie, comunque, anche perché il creatore di The Leftovers e sceneggiatore di Lost spiega nella stessa intervista: "Amo molto Murphy come persona e credo che come scrittore e produttore sia incredibile".



Watchmen va in onda ogni domenica in America sulla HBO e in Italia in contemporanea in V.O. con sottotitoli in italiano su Sky Atlantic. Avete già letto la nostra recensione di Watchmen 1x01? E il nostro speciale dei primi sei episodi di Watchmen?