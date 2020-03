Ryan Murphy condivide un teaser poster di American Horror Story 10 e ne anticipa il tema

Ryan Murphy ha condiviso via Instagram un primo teaser poster della decima e attesissima stagione di American Horror Story, che pur non rivelando assolutamente nulla su ambientazione e contenuto dovrebbe anticipare in qualche modo il tema del nuovo ciclo antologico, o almeno l'idea del creatore sembrerebbe questa.

Nell'immagine è possibile osservare delle mani sporche di terra e forse di sangue aggrapparsi su quello che sembrerebbe essere il terreno di una riva di terra, presumibilmente di un personaggio giunto lì dal mare che vediamo alle sue spalle. Nella didascalia si legge: "Le cose stanno cominciando a lavarsi a terra". Cosa significa?



Niente rivelazione ufficiale, dunque, né del tema né del titolo, eppure qualche commento ha provato a tirare a indovinare il primo, suggerendo l'arrivo su di un'isola deserta, quindi sopravvivenza e naufragio chissà dove, mentre qualcun altro ha tirato in ballo il Triangolo delle Bermuda, che potrebbe effettivamente rientrare nelle possibilità in quanto parte del territorio americano, nell'Atlantico.



Le certezze di American Horror Story 10 risiedono però nel suo incredibile cast, che vede tra gli altri protagonisti anche la bentrovata Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Finn Wittrock e la sorpresa Macaulay Culkin.