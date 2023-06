Ryan Murphy lascia Netflix! L'autore di Dahmer passa a Disney+

Se Netflix deve gran parte del suo successo alle serie TV va ringraziato, almeno per quanto riguarda gli ultimi anni, anche il non indifferente apporto di Ryan Murphy alla causa: l'autore di Monster: A Jeffrey Dahmer Story (nonché di Glee, American Horror Story e altri pezzi da novanta) è però pronto a passare alla concorrenza.

Nonostante la piattaforma abbia già annunciato la seconda stagione di Monster, stavolta incentrata sulla disturbante storia dei fratelli Menendez, la grande N si sta infatti preparando a perdere il suo autore di punta: Ryan Murphy, stando a quanto leggiamo, è in procinto di accasarsi dalle parti di Disney+ con un accordo che la stampa statunitense definisce multimilionario (e noi, a conti fatti, non stentiamo a crederci).

L'amore tra Netflix e Murphy, va detto, non era probabilmente mai sbocciato del tutto: al netto degli straordinari numeri registrati dalla serie su Jeffrey Dahmer, infatti, la collaborazione aveva finora deluso abbastanza le aspettative (vedasi insuccessi come Ratched), con Monster e The Watcher unici prodotti a spiccare effettivamente il volo.

Non proprio briciole, considerati i numeri macinati dai due show: un po' poco, forse, per convincere però Netflix a fare follie per trattenere il nostro Ryan. Disney+ avrà già in mente qualche progetto da affidargli? Le novità, ne siamo sicuri, non tarderanno ad arrivare.