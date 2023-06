Ryan Murphy ha minacciato gli sceneggiatori di American Horror Story? 'Tutto falso'

La situazione ad Hollywood e dintorni non sembra destinata ad alleggerirsi in tempi brevi: gli sceneggiatori continuano a scioperare ormai da settimane e la WGA non pare aver intenzione di mollare la presa, nonostante le voci che parlano di tensioni crescenti in ambito lavorativo, vedi American Horror Story.

La serie che vedrà il ritorno di Zachary Quinto in occasione della sua dodicesima stagione sta infatti subendo come tutte le altre i rallentamenti dovuti allo sciopero di cui sopra, ma la cosa, stando a quanto si legge in queste ore, non sarebbe andata giù a Ryan Murphy, che avrebbe addirittura minacciato gli sceneggiatori di "bandirli per sempre da Murphy-land" in caso di adesione alle proteste in corso.

Accuse prontamente smentite dallo stesso Murphy, che dopo aver comunicato il suo passaggio a Disney+ da Netflix ha anche risposto a tono: "Cose assolutamente senza senso. È tutto completamente falso" sono state le parole con cui l'autore di Monster: The Jeffrey Dahmer Story ha rispedito al mittente la cosa.

Vedremo se qualcuno vorrà controbattere, magari lo stesso Warren Leight da cui le accuse erano partite: certo è, comunque, che se lo sciopero indetto dalla WGA dovesse continuare non sarà raro imbattersi in situazioni del genere, con una tensione destinata a crescere esponenzialmente.