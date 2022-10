Netflix, Ryan Muprhy è record: primo nelle due Top 10, dopo Dahmer ora anche il suo film

Monster: The Jeffrey Dahmer Story è tra gli show anglofoni più visti di sempre di Netflix. La serie di Ryan Murphy sta macinando record su record e con l'uscita del film horror Mr. Harrigan's Phone, che ha debuttato lo scorso 5 ottobre, il creatore di America Horror Story ha stabilito un curioso primato.

Infatti, lo show con protagonista Evan Peters e la pellicola con Jaeden Martell si sono piazzate rispettivamente al primo posto delle classifiche di serie TV e film della piattaforma. Murphy è così diventato il primo produttore di sempre ad occupare contemporaneamente le due posizioni.

Un altro importante produttore, Shawn Levy, aveva ottenuto entrambi i primi posti qualche tempo fa, ma non contemporaneamente. Il film The Adam Project si era piazzato in cima alle classifiche mondiali a marzo di quest'anno, mentre Stranger Things 4 a fine maggio.

Mr. Harrigan's Phone è tratto dall'omonimo racconto che Stephen King ha incluso nella raccolta "If It Bleeds", e racconta la storia di un ragazzo di nome Craig che fa amicizia con l'anziano signor Harrigan, al quale regala un cellulare: quando il signor Harrigan muore, Craig inizia a chiamare il suo vecchio numero per confidarsi e parlargli dei bulli che lo tormentano, solo per scoprire che così facendo ha invocato lo spirito del signor Harrigan a vendicare il suo giovane amico dall'oltretomba.

Per salutarvi, vi lasciamo con la nostra recensione di Monster: The Jeffrey Dahmer Story.