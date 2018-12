Ryan Murphy riceverà nel 2019 un riconoscimento dalla Costume Designers Guild

Chi ha dimestichezza col mondo delle serie televisive non avrà difficoltà a riconoscere il nome di Ryan Murphy, noto per aver dato vita a numerosi show di successo come Glee, American Horror Story o Feud. Lo sceneggiatore e regista statunitense riceverà nel secondo mese del nuovo anno un importante riconoscimento alla carriera.

All’incirca da fine ottobre la stagione delle premiazioni ha dato il via ad uno dei periodi più intensi per la celebrazione del mondo dell’intrattenimento. Questa award season è dedicata non solo alla proclamazione di coloro che si trovano davanti alla macchina da presa ma anche, e in modo in particolare, a quanti svolgono il loro lavoro nei retroscena, quella che comunemente può essere scissa in fase creativa e tecnica. Lo sa bene Ryan Murphy che riceverà il prossimo 19 febbraio al Beverly Hilton di Los Angeles un premio per la 21esima edizione dei Costume Designers Guild Awards.

Questo riconoscimento, chiamato “Distinguished Collaborator Award”, viene conferito ad individui che si sono distinti nel corso della loro carriera dimostrando un incondizionato supporto a favore dei costumisti. In passato anche altri nomi di spicco dell’industria dell’intrattenimento sono stati premiati e tra questi figurano in particolare Meryl Streep, Quentin Tarantino, Guillermo Del Toro, Helen Mirren, Judd Apatow, Clint Eastwood e Rob Marshall.

Il presidente della Costume Designers Guild, Salvador Perez, ha commentato con queste parole la scelta:

“Nessuno può negare il marchio indelebile che Ryan Murphy ha lasciato nella cultura della nostra televisione e quest’anno non fa certamente eccezione. Non solo ci ha regalato il prosieguo dell’intensa narrazione di ‘9-1-1’ e ha reimmaginato il mondo di ‘American Horror Story’ con ‘Apocalypse’, ma il suo team di costumisti, guidati dal collaboratore di lunga data Lou Eyrich, hanno riportato in vita così vividamente gli anni ’80 e ’90 con ‘Pose’ e ‘American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace’”.

Al momento Ryan Murphy è alle prese con la scrittura, la regia e la produzione di The Politician che debutterà nel 2019 sulla piattaforma di streaming Netflix.