Ryan O'Neal e Ray Stevenson dimenticati dall'In Memoriam degli Emmy 2024

Come da abitudine nelle principali serate di premiazione della stagione dei premi, anche durante gli Emmy di ieri sera è stato inserito il segmento In Memoriam, per ricordare le star e i professionisti del mondo dello spettacolo scomparsi nell'anno precedente. Nel video degli Emmy di ieri sera si notava l'assenza di due star.

Sui social parecchi utenti si sono lamentati dell'assenza di Ryan O'Neal, star del cinema in film come Barry Lyndon e Paper Moon - Luna di carta, e di Ray Stevenson, conosciuto per i ruoli in Roma, Punisher - Zona di guerra, Vikings e Dexter.

Ryan O'Neal è deceduto lo scorso 8 dicembre all'età di 82 anni e vantava anche diversi credit tv risalenti agli anni '60 come Peyton Place e Good Sports, oltre ad una partecipazione alla serie Bones.



Ray Stevenson è morto il 23 maggio scorso all'età di 58 anni e di recente aveva partecipato anche alla serie di Star Wars, Ahsoka. Assenti dall'In Memoriam anche il produttore di Euphoria Kevin Turen, il conduttore Jerry Springer e Richard Moll.

L'In Memoriam è stato introdotto da Rob Reiner e Sally Struthers, rendendo omaggio a Norman Lear, icona tv scomparsa a 101 anni lo scorso 5 dicembre. In seguito, il cantante Charlie Puth e il duo The War and Treaty hanno cantato See You Again, accompagnando il video nel quale erano inclusi, tra gli altri, Angela Lansbury, Andre Braugher, Barbara Walters, Angus Cloud, Lance Reddick, Bob Barker, Paul Reubens e molti altri.