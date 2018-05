Ryan Reynolds è dispiaciuto per la sorte della serie animata su Deadpool di Donald Glover

C'è stato parecchio malcontento tra i fan di Deadpool quando FX ha deciso di scartare l'idea di una serie TV animata basata sull'iconico personaggio dei fumetti Marvel, nonostante Donald Glover fosse già pronto con tutto il materiale necessario. Sapete chi altri non l'ha presa molto bene? Proprio Ryan Reynolds.

L'attore, che ha dato vita all'anti-eroe nella fortunata pellicola del 2016 (di cui sono state pubblicate da poco sul web alcune scene tagliate, tanto spassose quanto volgari), ha dichiarato in un'intervista rilasciata al New York Times che sarebbe stato veramente curioso di vedere Glover all'opera sulla serie animata, tanta è la stima che la star prova nei confronti dell'artista e che definisce "un genio".

Un'opinione condivisa da molti, soprattutto dopo la pubblicazione del materiale di test, ma che non è bastata a far diventare realtà la serie. Verso la fine di marzo, Glover ha annunciato ufficialmente che avrebbe abbandonato il progetto a causa di divergenze creative insanabili, smentendo i rumor che lo davano come "troppo impegnato" per lavorare al progetto.

Non ci rimane che consolarci con l'atteso Deadpool 2, di cui sono stati da poco pubblicati una nuova clip ed alcuni dettagli sulla colonna sonora, assieme al nuovo poster risalente a qualche giorno fa. Per quanto riguarda il futuro della saga, lo stesso attore pensa che non ci sarà un ipotetico Deadpool 3, voi che ne pensate?