Ryan Reynolds si sdoppia in una svista di 6 Underground, il nuovo film di Michael Bay

Di sviste, papere ed errori i film ne sono pieni, e anche 6 Underground, la nuova pellicola di Michael Bay, non ne è esente. Vediamone uno particolarmente difficile da individuare, ma anche abbastanza buffo, con protagonista Ryan Reynolds.

Il nuovo film d'azione di Michael Bay, 6 Underground, nato dalla collaborazione con Netflix e girato qui in Italia, è già disponibile per la visione sulla piattaforma streaming (qui potete trovare la nostra recensione di 6 Underground). E, come da prassi, alcuni spettatori si sono già divertiti a trovarci qualche errore qua e là.

A quanto pare un utente di reddit ne ha avvistato uno decisamente buffo, forse più per via della sua connessione con un precedente post di Reynolds sui social media che altro.

In una sequenza d'azione che troviamo all'inizio della pellicola, in cui i personaggi interpretati da Reynolds, Dave Franco, Melanie Laurent, e Adria Arjona partecipano a un inseguimento in auto per le strade di Firenze, possiamo notare, verso la fine, una figura sullo sfondo, proprio mentre una delle auto si sta ribaltando. E anche se potrebbe sembrare impossibile dirlo, sappiamo con certezza che quella sagoma appartiene a... Ryan Reynolds.

La scena in questione, infatti, corrisponde perfettamente a quella che si trova in un filmato che Reynolds ha girato tempo fa per promuovere la pellicola (e che trovate sempre in calce alla notizia, assieme al post di reddit). A quanto sembrerebbe, il video è stato girato proprio durante la realizzazione di quel segmento del film.

Ma sviste ed errori a parte... Voi avete già visto 6 Underground? E vi è piaciuto? Fateci sapere nei commenti.