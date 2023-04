Ryan Reynolds, Wrexham promosso! In un video tutta la commozione dell'attore-presidente

La prima avventura di Ryan Reynolds e Rob McElhenney nel mondo del calcio sembra esser partita con il piede giusto: il Wrexham, club acquistato dai due attori lo scorso anno, è infatti stato matematicamente promosso in Football League Two (ultima categoria inglese di calcio professionistico) per la prima volta in 15 anni.

Un'avventura, questa da presidenti di un club calcistico, che Reynolds e McElhenney ci avevano già raccontato in Welcome to Wrexham, il documentario distribuito su Disney+ a inizio 2023: la storia della squadra potrà ora contare su un nuovo, entusiasmante capitolo che i due presidenti hanno accolto con entusiasmo e commozione allo stadio al fischio finale della partita vinta per 3-1 contro il Boreham Wood che ha di fatto sancito la matematica promozione del club.

"Rob e io siamo andati in blackout in quel momento, ma in qualche modo non ce ne dimenticheremo mai" sono state le parole con cui la star di Deadpool ha commentato il video condiviso sul suo profilo Twitter (e girato dall'amico Paul Rudd) nel quale vediamo Reynolds e McElhenney abbracciarsi visibilmente commossi dopo la vittoria della propria squadra. Che dire? Speriamo che questo possa essere il primo di tanti traguardi: tanta passione non può certo passare inosservata!