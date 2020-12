Sabrina Ferilli: 'Mi sento perseguitata da Maria De Filippi'

Nel corso della scorsa puntata di Che Tempo Che Fa c'è stata un'esilarante gag tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi. L'attrice intervenuta ai microfoni di Fabio Fazio ha rivelato di sentirsi spesso perseguitata dalla conduttrice e, poco dopo è stata proprio contattata da quest'ultima in diretta.

La moglie di Maurizio Costanzo divertita ha detto: "La cosa che mi fa più ridere di Sabrina è che lei rimane una bambina che si stupisce delle cose, che ha un mondo tutto suo. Fabio chiedile cosa ha mangiato stasera e se chi vive con lei ha mangiato le stesse cose". Il conduttore non se lo è fatto ripetere due volte, e così ha riproposto la domanda alla Ferilli.

"Che carogna. Dato che non tutti hanno i miei gusti per il cibo, io lavorando tutto il giorno, mi organizzo una cenetta come mi pare. Chi sta qui con me, Flavio (Cattaneo, ndr), dice di non essere interessato e invece poi va a spiluccare. Io che ho sognato tutto il giorno di ritrovarmi quella cosetta pronta, me ne trovo la metà o è addirittura finita. Così ora mangio prima. Cosa succede se Flavio si mangia la roba mia? M'incaz*o".

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi collaborano in tv da diverso tempo, hanno preso parte ad Amici prima e poi a Tu Si Que Vales. Sembra che la Sabrinona Nazionale sarà anche uno dei primi ospiti alla prossima edizione di C'è posta per te.