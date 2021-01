Sabrina, Kiernan Shipka non è d'accordo col finale e ci tiene a farvelo sapere

Le terrificanti avventure di Sabrina 4 è disponibile su Netflix solo da qualche ora, ma è già tempo di parlare dell'episodio finale della serie Netflix, che come noto non tornerà con una quinta stagione.

Spoiler in arrivo: nell'ultimo episodio della serie i fan hanno visto Sabrina sacrificarsi per salvare le persone intrappolate nel Vuoto e per porre fine alla minaccia una volta per tutte accidentalmente riportato con sé una volta per tutte. La cosa non ha pienamente soddisfatto la protagonista Kiernan Shipka, che ha voluto esprimere tutta la sua sorpresa.

"Sono rimasta molto sorpresa. Penso di avere in un certo senso la stessa mentalità di tutti gli altri, ovvero che Sabrina non può morire. Lei è Sabrina. Non può morire. E poi ho pensato: 'Oh, non ci sono più pagine in questa sceneggiatura. Penso che sia davvero la fine", ha detto Shipka a ET. "Ma è un finale drammatico. Penso che voglia rappresentare il suo altruismo, lei si sacrifica per il bene più grande e penso che mi abbia colpito a livello emotivo. Non è facile da digerire. Ma soprattutto, sono rimasta completamente sorpreso. Ma il personaggio non appartiene solo a me, appartiene ai fan e agli spettatori e se le persone vogliono guardare il finale e pensare che lei sia finita in un dolce aldilà con Nick, allora è fantastico. Ma io credo che lei sia piuttosto esperta in queste cose e che potrebbe ritrovare la via del ritorno a Greendale, se lo desidera. La amo così tanto e voglio pensare che prima o poi accadrà. Tutto è possibile nel mondo di Sabrina",

Quello scelto è in realtà solo uno dei quattro finali scritti per la stagione 4, poiché gli sceneggiatori non conoscevano il destino della serie durante la produzione di questi episodi. Per altre letture, ecco un primo sguardo a Le terrificanti avventure di Sabrina 4.