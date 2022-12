Sabrina, Melissa Joan Hart su un possibile reboot: 'Non sarebbe migliore dell'originale'

Sabrina, vita da strega è stata una delle sit-com più seguite nei primi anni Duemila, che ha accompagnato i pomeriggi di milioni di adolescenti di allora, e dopo che nel corso di questi ultimi anni si sono spesso rincorse voci di un possibile reboot della serie, la protagonista Melissa Joan Hart ha finalmente espresso la sua opinione in merito.

L'affetto duraturo che i fan nutrono nei confronti di Sabrina, vita da strega spiega chiaramente il motivo per cui si parla ancora di un reboot della serie. Tuttavia, in un'intervista con E! News, Hart ha dichiarato onestamente di non credere che un revival funzionerebbe bene oggi. L'attrice ha affermato che qualsiasi tentativo di resurrezione dello show probabilmente non avrebbe lo stesso impatto dell'originale e ha anche sfatato un'opinione popolare sul revival di Sabrina, spiegando perché non funzionerebbe:

"Non credo che sarebbe grandioso come l'originale. Non credo che sia possibile una cosa del genere. La gente ha nostalgia di ciò che aveva. Cercare di ricrearlo può essere davvero difficile, come abbiamo visto. Tutti parlano di lei e Harvey che hanno un bambino e il bambino scopre di avere dei poteri o qualcosa del genere. È stato fatto con Tabitha, lo spin-off di Vita da strega. È stato fatto spesso. Se qualcuno riuscisse a trovare una storia diversa da raccontare, sarebbe fantastico".

Sebbene non si tratti di un vero e proprio reboot come richiesto da alcuni fan di Sabrina, ci sono stati alcuni ammiccamenti intelligenti alla serie con protagonista Hart. In particolare, nella quarta stagione di Chilling Adventures of Sabrina di Netflix, il personaggio di Kiernan Shipka si ritrova in un mondo di sit-com un po' più inquietante, dove Caroline Rhea e Beth Broderick riprendono i rispettivi personaggi delle zie di Sabrina, zia Hilda e zia Zelda. I loro camei ribaltano i ruoli originali, con le due che diventano inquietanti e parlano in un linguaggio quasi da setta.

Nonostante non si sia trattato di una reunion ufficiale, è stato un evidente ammiccamento alla Sabrina originale per il fatto di aver riconosciuto la popolarità delle zie originali. Per ogni tentativo di reboot riuscito, come Cobra Kai, ad esempio, ce ne sono molti altri che tentano di sfruttare un fandom familiare senza apprezzare le circostanze e il tempismo che hanno favorito il successo del prodotto originale.

Negli anni, così come adesso, Melissa Joan Hart non ha mai escluso un suo ritorno nei panni di Sabrina (non più adolescente), qualora si presentasse la storia giusta. In una intervista di qualche anno fa, l'attrice aveva detto la sua su Le terrificanti avventure di Sabrina.