Sabrina Salerno conquista tutti su Instagram: la nuova foto è supersexy

Sabrina Salerno continua ad incantare su Instagram. Dopo la foto del lato b, che aveva incantato tutti e suscitato le reazioni dei fan, la cantante italiana ha pubblicato un'altra fotografia hot, che mette in mostra una scollatura evidenziata da un costume da bagno.

"Sottile il confine tra coincidenza e fato" scrive Sabrina nel post, condito dalla fotografia che trovate in calce scattata in Veneto, dove sta trascorrendo le vacanze.

Come sempre, i commenti sono stati tantissimi, alcuni sottolineato che "l'unica certezza sono la tua bellezza ed il tuo fascino", ma complimenti e like arrivano anche dai fan internazionali. Non è infatti un mistero che la Salerno goda di una popolarità importante al di fuori dei confini italici, grazie alle sue canzoni ed il suo sex appeal che l'hanno da sempre resa una delle donne più desiderate e sexy.

Qualche settimana fa, subito dopo la quarantena, Sabrina Salerno aveva pubblicato una foto con una maglietta bagnata, che aveva evidenziato la sua straordinaria forma fisica nonostante le 52 primavere.

In Italia Sabrina è tornata in TV in occasione di Sanremo 2020, dove ha fatto da co-conduttrice di Amadeus durante due puntate. In molti l'hanno definita la "Jennifer Lopez italiana", proprio per il suo sex appeal e la forma smagliante.