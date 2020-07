Sabrina Salerno continua a dare spettacolo su Instagram, i fan: 'nessuna come te'

Sabrina Salerno continua a dare spettacolo su Instagram, dove mette quotidianamente in mostra il suo fisico statuario nonostante le 52 primavere. Icona sexy degli anni 80, Sabrina è tornata nuovamente in auge a seguito della partecipazione a Sanremo 2020 nelle vesti di co-conduttrice insieme ad Amadeus per due serate.

Di recente ha pubblicato una fotografia in versione animalier: il selfie vede la showgirl e cantante genovese con un top animalier che esalta a pieno le sue curve ed il fisico statuario. Il selfie è stato scattato a Treviso ed ha immediatamente fatto il pieno di like con oltre 21mila mi piace e commenti entusiasti degli utenti.

Alcuni fan la definiscono "la più bella del mondo", altri "perfetta", ma i complimenti si sprecano ed infatti un altro fan afferma che è "semplicemente favolosa". Altri, riprendendo i commenti arrivati post-Sanremo 2020, sottolineano che "nessuna è come te".

Di recente Sabrina Salerno ha pubblicato un provocante video in bikini mentre era al mare. La showgirl e cantante, come molte altre colleghe, infatti, si sta concedendo qualche settimana di relax dopo la quarantena passata a casa con la famiglia. Un altro scatto in bikini di qualche giorno fa aveva scatenato nuovamente i fan, che apprezzano sempre la Salerno e le sue forme.