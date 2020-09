Sabrina Salerno sempre più esplosiva: 'Sono come sono, prendere o lasciare'

Non ce n'è per nessuno. Sabrina Salerno è la regina incontrastata dei social per questa questa estate 2020. La cantante di origini liguri durante questa estate bollente non è stata apprezzata solo per la sua voce inconfondibile ma anche e soprattutto, per la sua fisicità prorompente mostrata senza paura a 52 anni.

L'ultimo post che ha pubblicato su Instagram in pochissimo tempo ha conquistato oltre 35mila likes. Sabrina Salerno è apparsa raggiante in riva al mare, a piedi nudi sul bagnasciuga, vestita di un solo bikini azzurro e di un paio di shorts di jeans. Il solito seno incontenibile che fa perdere la testa-

La didascalia della foto recita: "Sono come sono, prendere o lasciare" e questa deve essere una risposta alle numerose critiche che le sono giunte nell'ultimo periodo. La cantante di Boys è solita accettare qualsiasi tipo di giudizio purché sia costruttivo e non oltrepassi il limite.

Molti però sono i fan sfegatati della Salerno che spendono per lei solo belle parole. Un utente ha commentato la foto con: "Sei bellissima", qualcun altro ha scritto sarcasticamente: "Il tempo per te sembra non passare mai, ma di invecchiare quando se ne parla?". Un'ammiratrice svela di voler essere come lei mentre, un'altra dice: "Sempre più perfetta".