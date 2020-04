Sabrina Salerno sulla fase 2: "Siamo la barzelletta del mondo"

Continua la quarantena di Sabrina Salerno. La showgirl e cantante, tra uno scatto seducente ed una Storia, però, non ha risparmiato le critiche al Governo sulla fase 2. A seguito dell'annuncio del premier Giuseppe Conte, infatti, la diva degli anni 80 si è duramente sfogata per la scelta di lasciare chiusi parrucchieri, estetisti e negozi.

"Se venivano rispettate le distanze di sicurezza, le mascherine, avevano sanificato l’ambiente e fatto tutto quello che fanno magari in un’azienda con 300 persone, facendo entrare poi una persona alla volta o due alla volta, perché aprire il primo di giugno? Io non lo comprendo questo” ha affermato la Salerno, che ha anche parlato a nome delle partite IVA e dei lavoratori autonomi, secondo cui "coloro che hanno ricevuto questi 600 Euro sono stati veramente miracolati, ma la maggior parte non ha ricevuto un fico secco".

Come si può vedere nel video presente in apertura, Sabrina Salerno ha affermato senza mezzi termini che "siamo la barzelletta del Mondo".

Sabrina Salerno lo scorso febbraio ha preso parte a Sanremo 2020 nelle vesti di co-conduttrice insieme ad Amadeus in due serate, tra cui la finalissima dove si è esibita con la sua canzone più famosa, "Boys (Summertime Love)", che ha incantato il pubblico.