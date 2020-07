Sabrina Salerno, la foto del lato b su Instagram fa impazzire i fan

Una nuova fotografia pubblicata su Instagram da Sabrina Salerno ha letteralmente fatto impazzire i fan. La cantante infatti si sta concedendo qualche giorno di vacanza al mare, e sta sfoggiando una forma fisica impressionante nonostante le 52 primavere.

La cantante di Boys Boys Boys qualche ora fa ha pubblicato sul proprio account Instagram una fotografia in costume che mette in risalto il suo bikini ed il lato b.

Inutile dire che il post ha fatto incetta di like, e sono piovuti commenti e complimenti dei fan che continuano a seguirla con affetto e stima da sempre.

La Salerno si è anche concessa un'intervista ad Oggi, dove ha sottolineato che "non bastano le curve per avere successo". La cantante ha affermato che "ho fatto un’intervista a Radio Deejay e un ascoltatore poi ha scritto: “Sei famosa solo per il tuo seno”. I soliti hater. Come se fosse possibile rimanere sulla scena per 30 anni se non hai talento e non studi, non ti impegni. Ma cosa ne sanno queste persone della fatica che una donna fa per lavorare, dei sacrifici che ci vogliono?”.

"Se sono ancora qui è perché c’è una verità che viene da dentro, la gente percepisce che sono autentica” ha concluso.

Qualche giorno fa Sabrina Salerno aveva pubblicato un altro scatto in bikini, che aveva suscitato le reazioni dei fan.