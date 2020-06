Sabrina Salerno incanta ancora Instagram: la foto in costume fa il pieno di like

Aveva promesso di non mettere foto in costume per un pò ma, come riconosciuto nel post, non è riuscita a mantenerla. Sabrina Salerno comunque ha infiammato nuovamente Instagram con un'altra fotografia in costume che mette il risalto la sua forma fisica smagliante.

La cantante, a qualche giorno dalla pubblicazione dello scatto senza veli con tanto di maglietta bagnata che ha lasciato poco spazio all'immaginazione, ha diffuso sul suo account Instagram un'immagine in cui è ritratta in costume in uscita dalla piscina.

La foto ha fatto incetta di like e commenti, anche di altre ragazze che non hanno potuto fare altro che complimentarsi con la showgirl per il suo fisico. "Sei strepitosa alla faccia di quella che in questo momento hanno la gastrite....vedendo il tuo fisico" scrive una ragazza, a cui si è aggiunto un fan che l'ha definito "la più bella sirenetta di tutti i mari", mentre altri la definiscono semplicemente "stratosferica".

La popolarità di Sabrina è aumentata ulteriormente dopo la comparsata a Sanremo 2020, dove ha affiancato Amadeus per due serate. In molti sui social erano rimasti affascinati dalla sua forma fisica e l'avevano definita "la Jennifer Lopez italiana". Guardando l'ultimo scatto, non possiamo che dare ragione a coloro che le avevano messo questa etichetta. Sabrina è davvero in formissima!