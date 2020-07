Sabrina Salerno incanta Instagram: la nuova foto in costume manda in tilt i fan

Sabrina Salerno continua ad incantare i fan di Instagram. La cantante ha infatti pubblicato una nuova fotografia in costume, in cui mette in mostra tutte le sue curve ed una forma fisica da urlo. Lo scatto arriva a qualche giorno di distanza dall'ultima foto Instagram in costume, che aveva fatto impazzire i fan.

Nel nuovo scatto, che è un selfie, la Salerno ha dato appuntamento a La Vita in Diretta di ieri, ma le attenzioni dei follower sono tutte rivolte all'immagine, che ha mandato in tilt i suoi numerosi fan. Sotto la foto, che ha rapidamente raggiunto quota 54mila like, sono tantissimi i commenti entusiasti dei follower, alcuni dei quali anche internazionali. Un utente francese l'ha definita "una sirena" , mentre altri dicono che rappresenta la "perfezione".

Qualche giorno fa Sabrina Salerno aveva pubblicato un provocante video in bikini, anch'esso molto apprezzato dai fan che la seguono assiduamente e che non smettono di sottolineare che nonostante i 52 anni stia sfoggiando una forma fisica migliore rispetto a quando era più giovani. Alcune lodi erano arrivate anche nel corso di Sanremo 2020, dove ha preso parte a due serate nelle vesti di co-presentatrice insieme ad Amadeus. In quel caso alcuni l'avevano definita la Jennifer Lopez italiana.