Sabrina Salerno incontenibile: décolleté esplosivo tra la natura incontaminata

Sabrina Salerno continua a scaldare l'estate degli italiani con le foto supersexy che mandano in delirio i suoi follower su Instagram. Per la nota cantante di Boys l'età sembra essere solo un numero e, a 52 anni sembra non subire minimamente lo scorrere del tempo.

Il pezzo forte su cui chiaramente si concentra l'attenzione è il suo giunonico décolleté, messo in mostra senza alcun timore. Questa volta Sabrina si mostra nel bel mezzo della natura incontaminata con un costume tempestato di paillettes che, contiene a fatica le sue forme sensazionali.

La didascalia dello scatto recita: "Il verde assoluto è il colore più calmo che esista: esso non si muove in nessuna direzione e non ha alcuna nota di gioia, di tristezza, di passione, non desidera nulla, non aspira a nulla. Kandinsky. Il mio mood".

Molti sono stati i likes, oltre 40mila e, altrettanti sono stati i commenti. Alcuni utenti si sono soffermati sulla procacità del fisico della celebre star degli anni '80 e '90. Altri hanno sottolineato la sua impareggiabile bellezza mentre, altri la definiscono addirittura esagerata.

Questa è solo una delle tante fenomenali foto di Sabrina Salerno che, complice la bella stagione ha messo in mostra tutte le sue qualità migliori e il suo fascino prettamente nostrano.