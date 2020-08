Sabrina Salerno manda in delirio i suoi follower: seno esplosivo e sguardo supersexy

Sabrina Salerno ha ormai conquistato Instagram con i suoi scatti provocanti che lasciano ben poco all'immaginazione. Gli anni sembrano non passare mai per l'indimenticabile cantante di Boys, anzi come il buon vino, più passa il tempo e più la Salerno migliora.

I suoi follower sui social, impazziscono ad ogni nuova foto, dove chiaramente è impossibile non notare il fisico da paura e le curve da capogiro della della bella cinquantenne. Il seno è ovviamente la parte del corpo che la fa da padrone, esplosivo e incontenibile, che non può di certo passare inosservato.

Nell'ultima foto pubblicata, appare a stento incorniciato dalla parte superiore di un bikini verde scuro, suscitando l'attenzione del pubblico femminile che non ha potuto fare a meno di notare anche lo sguardo super ammiccante della Salerno.

La didascalia del post recita: "Nothing to say", e invece i seguaci della cantante hanno molto da dire a riguardo. I commenti si sprecano. C'è chi dice: "Sei meravigliosa e bellissima" e chi invece dice:"Anche senza trucco sei meravigliosa". Altri invece sottolineano come il corpo da favola dipenda da intensivi allenamenti quotidiani: "Che donna sublime che sei Sabrina, ti alleni 10 ore al giorno con risultati stratosferici".

Sabrina educatamente tenta di rispondere a tutti i complimenti che le arrivano anche se, è molto difficile tener testa a questa pioggia di commenti. Qualche settimana fa la Salerno era stata nominata per acclamazione Miss maglietta bagnata, dopo lo scatto hot che la ritraeva mentre indossava una t-shirt zuppa d'acqua.