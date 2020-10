Sabrina Salerno riscalda instagram: la foto hot in bikini incanta i follower

Sabrina Salerno continua a mandare in tilt i propri fan. Nonostante le 52 primavere, la cantante e showgirl mostra un fisico mozzafiato, che non disdegna di mostrare fieramente sul proprio account ufficiale Instagram, come avvenuto qualche ore fa quando ha riscaldato i social.

Nella fotografia in bikini, che mostriamo come sempre in calce, la Salerno mostra un costume in due pezzi azzurro che evidenzia le sue forme ed il suo fisico scolpito. Il tutto sulle "Note" di Finardi, Extraterrestre, che cita nella didascalia: "Extraterrestre portami via, Voglio una stella che sia tutta mia, Extraterrestre vienimi a cercare Voglio un pianeta su cui ricominciare" si legge nella didascalia.

Come sempre, la fotografia ha fatto il pieno di like e commenti. Alcuni mettono però in guardia la cantante: "preparati a bloccare qualche commento fuori luogo" scrive un ammiratore, mentre altri con un gioco di parole la definiscono "ExtraSabri". Alla lunga schiera di ammiratori si sono aggiunti anche Melita Toniolo e Fausto Leali, che hanno commentato la foto con faccine con i cuoricini.

Sabrina Salerno utilizza molto i social per interagire con i propri fan, ma anche per lanciare sfide. Alle foto esplosive pubblicate in estate, infatti, la Salerno ha lanciato una challenge attraverso cui ha sfidato se stessa a stare tre giorni senza smartphone.