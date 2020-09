Sabrina Salerno saluta l'estate: il suo seno in bella vista manda in delirio i follower

Sabrina Salerno è la regina incontrastata di questa estate social con scatti estremamente provocanti da far perdere la testa. Il suo corpo giunonico sembra non risentire minimamente del tempo che passa e anzi, ogni giorno che passa riesce a stupire sempre di più i suoi follower.

L'ultimo post su Instagram è un concentrato di sensualità. La bella cantante di origini liguri ha infatti messo in mostra tutto il suo procace seno in una foto con cui ha deciso di salutare la bella stagione. Sabrina si è mostrata in riva al mare vestita di uno solo toppino bianco aderentissimo che bagnato dall'acqua è diventato totalmente trasparente. Lo sguardo sensuale verso l'obiettivo e la mano tra i capelli hanno fatto impazzire tutti.

Nei commenti al post vi sono solo complimenti per Sabrina Salerno, un utente le dice: "Sei la migliore... Bella bellissima", un altro: "Ho sempre amato questa bellissima meraviglia di donna sia prima quand'eri più giovane, ma ora sei più gnocca che mai complimenti", mentre una donna la prende come esempio per la sua prestanza fisica e le dice: "Sei una splendida donna. Immagino tu conduca una vita molto sana (nutrizione corretta, palestra) per mantenere un bel fisico così. Cercherò di farlo anche io. Complimenti!".

Insomma, Sabrina Salerno conquista tutti sia uomini che donne e in virtù del grande amore che il pubblico le riserva, vi riveliamo che a Siviglia è stata fondata una squadra di calcio che porta il suo nome.