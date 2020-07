Sabrina Salerno, altro scatto in bikini: su Instagram non ha rivali

Proseguono le vacanze in Liguria per Sabrina Salerno, e prosegue la pubblicazione da parte della showgirl di post sui social, sempre molto apprezzati dal popolo del web. Dopo il provocante video in bikini dei giorni scorsi, ecco un nuovo scatto in cui indossa un costume da bagno e un pareo bianco.

L'immagine, scattata a Porto Venere, si può vedere anche in calce alla news. "La mia estate ligure... le mie origini" scrive Sabrina Salerno nella didascalia, corredata anche dall'emoji di un cuore rosso. La cantante, attrice e soubrette è infatti nata a Genova nel 1968.

A 52 anni, quindi, l'interprete del tormentone Boys sfoggia ancora un fisico invidiabile, come dimostrano gli oltre 53.000 like raccolti su Instagram dalla foto. Si nota anche un progresso nella sua abbronzatura, dopo che in un precedente post si era definita ancora "biancarancia". Inutile dire che l'immagine di Sabrina in versione pallida è stata comunque apprezzatissima.

Sempre molto attiva sui social, qualche giorno fa Sabrina Salerno aveva pubblicato anche uno scatto sexy in bianco e nero. Intervistata su Rai Radio2, nei giorni scorsi la showgirl ha raccontato di aver dovuto bloccare qualche ammiratore un po' troppo invadente, ma che la maggior parte dei suoi follower sono persone rispettose e amichevoli.