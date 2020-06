Sabrina Salerno sexy in bikini torna a far impazzire i suoi fan su Instagram

Passano gli anni, ma la bellezza di Sabrina Salerno non sembra accennare a sfiorire: la showgirl esplosa durante gli anni '80 continua ad essere seguita da migliaia di fan, che non mancano mai di commentare in massa ogni nuova foto postata su Instagram.

La cantante di Boys Boys Boys e Siamo Donne, d'altronde, è particolarmente attiva sul noto social da qualche tempo: già qualche giorno fa, ad esempio, l'avevamo vista mandare in delirio i suoi follower con un provocante scatto con la maglietta bagnata.

Anche oggi, dunque, la bella Sabrina non ha mancato l'appuntamento: in una nuova foto in bikini la vediamo (non che ci fossero dubbi al riguardo) in perfetta forma e, a giudicare dai commenti, anche stavolta i fan hanno decisamente apprezzato la cosa.

"Non sono abbronzata... Non ancora... Biancarancia" scrive la showgirl, mentre i commenti vanno dal "Sei comunque splendida" al "Che meraviglia", nonostante qualcuno non manchi di farle notare che "Il colore arancio non ti dona, scusami ma sentivo di dirtelo".

Poco tempo fa Sabrina Salerno ha parlato apertamente del difficile rapporto col padre, con il quale si riappacificò solo poco tempo prima della morte di lui: "Lui mi ha chiesto perdono, ho conosciuto la sua famiglia. Abbiamo iniziato un rapporto da padre e figlia, che è durato solo tre mesi, perché all’improvviso lui a luglio è morto" aveva raccontato Salerno.