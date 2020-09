Sabrina Salerno sfida se stessa: 'ce la farò a stare tre giorni senza?'

A pochi giorni dalla pubblicazione dell'esplosiva foto di fine estate, Sabrina Salerno ha voluto lanciare una sfida a se stessa. La showgirl e cantante, infatti, attraverso il proprio account Instagram ha lanciato una challenge personale, pur mettendo in dubbio le possibilità di riuscita.

La modella infatti ha lanciato un self-experiment: tre giorni senza smartphone, senza pubblicare foto e Storie sui social, dove gode di un notevole seguito che è aumentato ulteriormente dopo la presenza a Sanremo 2020.

Le motivazioni di questa sfida sono state spiegate dalla stessa Salerno su Instagram: "lo faccio per mettermi alla prova perché ormai siamo troppo dipendenti da questo strumento ed è un modo per sfidarmi. Mi rendo conto che alle volte quando non ho bisogno del telefono però lo cerco e lo uso in qualche modo, ma non è possibile vivere così".

Ma non è tutto, perchè in caso di riuscita, si è detta pronta a prolungare l'esperimento per una settimana. La dipendenza da smartphone è sempre più al centro del dibattito pubblico e sono tante le star che in passato hanno voluto lanciare sfide simili, invitando i propri fan a fare lo stesso per godersi a pieno la vita attraverso i loro occhi piuttosto che tramite lo schermo di uno smartphone.

Sabrina Salerno è stata la regina dell'estate italiana, con scatti esplosivi che hanno mandato in visibilio i fan.