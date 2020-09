Sabrina Salerno, a Siviglia le dedicano una squadra di calcio: 'Lo trovo geniale'

Che Sabrina Salerno fosse una star amatissima non ne avevamo dubbi ma, non avremmo mai potuto immaginare che qualcuno potesse decidere di dedicarle addirittura una squadre di calcio.

É successo in Spagna, precisamente a Siviglia dove un gruppo di ragazzi ha fondato la Società Sportiva Sabrina Salerno. Il logo è un disegno stilizzato della cantante e il motto scelto è 'Gloria e Disordine'.

"Vogliamo omaggiare Sabrina per la sua musica, per la sua bellezza e perché è apparsa nelle nostre vite proprio nel momento in cui abbiamo cominciato a dare calci a un pallone", ha raccontato uno dei membri della squadra al giornale sportivo Marca.

Il commento della Salerno non si è fatto attendere: "La notizia mi è stata girataa subito dai miei amici spagnoli, trovo sia una cosa insolita e molto carina, non credo che una società di calcio sia mai stata dedicata ad una cantante. Hanno usato parole molto gentili e di ammirazione, sia per la musica che per la bellezza. Magari quando inizierà il campionato andrò a seguire una prima partita. Non sono sorpresa che sia avvenuto in Spagna, perché è stato uno dei primi Paesi che mi ha dato la popolarità e il successo".

Insomma la giunonica Sabrina Salerno ha ricevuto un atto di immensa stima e affetto dalla città iberica che testimonia non solo la sua incredibile notorietà, ma anche il grande amore che i fan nutrono nei suoi confronti.