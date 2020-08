Sabrina Salerno supersexy in costume risponde agli hater: 'Viva le donne e la femminilità'

Molte devono essere le critiche pervenute nell'ultimo periodo a Sabrina Salerno se la prorompente cantante ligure ha deciso di rispondere agli hater attraverso il suo profilo Instagram.

Nelle ultime ore infatti la famosissima star di Boys ha deciso di mettere in chiaro alcune cose, i consigli e i suggerimenti costruttivi sono sempre graditi ma non, le offese volgari e fini a se stesse. All'interno del post che riportiamo di seguito sottolinea poi di essere da sempre al fianco delle donne e di sostenere la femminilità in ogni sua forma.

"Ho un carattere solare e positivo, posso accogliere consigli, suggerimenti o critiche con molta serenità, fatico a comprendere volgarità, offese e attacchi davvero gratuiti. Viva le donne e la femminilità".

In molti probabilmente nemmeno avranno fatto caso a questa sentita didascalia di Sabrina Salerno, sopraffatti dalla foto ad essa corredata. La giunonica cantante appare infatti vestita di un solo bikini che mette in mostra tutta la bellezza del suo corpo. Il seno prorompente come sempre la fa da padrone e sembra non risentire minimamente del tempo che passa.

I commenti come al solito si sprecano, un utente le dice: "Sei una Meraviglia. Sempre elegante in ogni tuo scatto", un altro invece: "Odio la volgarità, la cattiveria e l'invidia. Certa gente colma il loro nulla con ciò. BRAVA"