Sabrina Salerno in vacanza al mare: il provocante video in bikini

Sabrina Salerno, celebre cantante e showgirl esplosa negli anni '80, ha approfittato della fine del lockdown per godersi una vacanza al mare, dove si è mostrata più in forma che mai.

Come potete vedere nel video in calce, la Salerno ha aggiornato i suoi oltre 500 mila fan tramite alcune stories di Instagram dove ha sfoggiato il suo bikini fucsia brillantino. La cantante di Boys Boys Boys e Siamo Donne si trova attualmente a Porto Venere, in Liguria, dove sta trascorrendo il tempo su un lussuoso yacht.

Qualche giorno fa, dopo aver condiviso un sexy scatto in bikini, la Salerno aveva rivelato di essersi sottoposta ad una sessione di crioterapia. "Volevo farmi un selfie ghiacciato ma a -95 gradi il telefono non risponde ai comandi. Approfitto del mio amico per farvi vedere come si può sopravvivere a temperature così basse ...voi ce la fareste? Io non più di 4 minuti...Nicola 3... voila’ la crioterapia!!!" ha scritto la showgirl su Instagram.

Le immagini hanno fatto come sempre incetta di like e commenti. La popolarità della Salerno è infatti aumentata ulteriormente dopo la comparsata a Sanremo 2020, dove ha affiancato Amadeus per due serate, quando vista la sua straordinaria forma fisica era stata definita da molti la Jennifer Lopez italiana.