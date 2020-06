Sabrina Salerno senza veli: il provocante scatto con maglietta bagnata su Instagram

Sabrina Salerno, celebre showgirl degli anni'80, ha un vivissimo rapporto con i suoi social e nelle ultime settimane ha regalato ai sui fan numerosi scatti in costume da bagno con cui anticipava, anche in pieno lockdown, la stagione estiva. Adesso la nostra è tornata con uno scatto che non è certo passato inosservato.

Lo scatto in bianco e nero, che troverete in calce, lascia ben poco spazio all'immaginazione per le sue trasparenze e proprio per questo è immediatamente diventato virale. Sotto il post moltissimi i commenti di compimenti per l'attrice, che a 52 è ancora in splendida forma.

I lunatici di Rai Radio2 la showgirl ha parlato del suo rapporto con i social e con i suoi follower, raccontando anche di alcuni loro atteggiamenti insoliti:

"C'è chi esagera e mi scrive cose strane, quindi lo blocco. Questa quarantena deve aver dato un po' alla testa ad alcune persone: c'è gente che crede di essere sposata con me, mi trattano come se fossi la moglie. Mi mandano cinquanta messaggi al giorno, mi chiamano amore mio, mi chiedono cosa faccio, come sto, ma sono dei casi. C'è un cinque percento di persone che blocco, che esagerano e credono che tramite social possano permettersi di dire la qualunque. E' una cosa da scemi, ma secondo me alcuni non sanno neanche che possono essere bloccati. Con la maggior parte dei follower però il rapporto è di grande rispetto”.