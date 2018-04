Sabrina, Vita da Strega: Harvey e Sabrina mano nella mano nella prima foto del reboot

, showrunner del reboot televisivo di, ha voluto rendere felici i fan, mostrando la prima immagine ufficiale che ritrae la mitica protagonista assieme ad, giovane ragazzo nonchè suo interesse amoroso che nello show sarà interpretato da

Come è possibile notare dall'immagine pubblicata in calce alla news, Sabrina indossa l'ouftit classico dei fumetti, ovvero giacca rossa e fascia nera per capelli. Anche i vestiti indossati da Harvey corrispondono alla descrizione ufficiale del suo personaggio, ovvero di un brillante studente americano.

Il reboot di Sabrina, Vita da Strega sarà un oscuro racconto di formazione incentrato su Sabrina Spellman, interpretata da Kiernan Shipka, che deve bilanciare una vita normale studiando contemporaneamente i segreti dell'occulto, aggiungendoci anche tutte le tribolazioni che derivano dall'essere un adolescente. Netflix ha dato il via libera a due stagioni di dieci episodi ciascuna.

Nel cast troviamo anche Michelle Gomez nei panni dell'insegnante Mary Wardell, Chance Perdono in quelli di Ambrose Spellman, cugino di Sabrina, Jaz Sinclair nei panni di Rosalind, migliore amica di quest'ultima e figlia del ministro di Greendale, Lucy Davis in quelli di Hilda Spellman, Miranda Otto in quelli di Zelda Spellman, e Richard Coyle in quelli dell'oscuro Padre Blackwood.

Sebbene il reboot telesivio sia stato concepito come uno spin-off di Riverdale, serie di successo della CW, al momento non ci sono piani per un crossover tra i due show. Il debutto è previsto per la fine del 2018 sulla nota piattaforma di streaming.

Cosa ne pensate della foto pubblicata in data odierna? Fateceleo sapere nei commenti, qui sotto.