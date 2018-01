Sabrina, Vita da Strega "reboot": trovata la nuova protagonista, è Kiernan Shipka!

Finalmenteha un volto! Se ricordate la protagonista della sit-com anni '90, adesso iniziate a prendere confidenza con, che interpreterà il ruolo nella versione originale, intitolata The Chilling Adventures of Sabrina, The Teenage Witch

E chissà come verrà tradotto in italiano, se mai andrà in tv, questo serial Netflix! Come sapete, il reboot-non reboot di Sabrina Vita da Strega sarà la versione classica del personaggio Archie Comics che, di atmosfere sit-com, proprio non ne ha, anzi!

Il programma, del quale Netflix ha già ordinato due stagioni complete, sarà molto oscuro, pur mantenendo un pizzico di brillantezza e spensieratezza, trattandosi di un "teen drama" ambientato al liceo.

Proprio ieri abbiamo visto come dovranno essere i co-protagonisti della streghetta Spellman, poiché sono uscite le casting call ufficiali del suo ragazzo, Harvey Kinkle, della sua migliore amica umana (che non si chiamerà Valery), e dell'antagonista della prima stagione. Potete trovarle cliccando QUI.

Che ne dite della scelta della Kiernan Shipka per l'originale Netflix, The Chilling Adventures of Sabrina, The Teenage Witch? Vi sembra adatta? L'attrice ha già recitato in Mad Men. Riuscirà, secondo voi, a farci dimenticare il volto socievole e paffuto della Johan Hart? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto!