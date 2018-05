Sabrina, Vita da Strega: rivelati logo e titolo ufficiale della nuova serie Netflix

Dopo mesi di speculazioni, lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa ha finalmente annunciato il nome ufficiale del reboot telesivivo di Sabrina, Vita da Strega, confermando i legami con i fumetti da cui sarà tratto. Il debutto è previsto per la seconda metà del 2018 su Netflix.

Ebbene, stando al logo pubblicato su Twitter, e che potete trovare in calce alla news, lo show si chiamerà Chilling Adventures of Sabrina, come in molti avevano sospettato sin dall'inizio.

Il reboot della mitica serie degli anni '90 sarà un oscuro racconto di formazione incentrato su Sabrina Spellman, interpretata da Kiernan Shipka, che deve bilanciare una vita normale studiando contemporaneamente i segreti dell'occulto, aggiungendoci anche tutte le tribolazioni che derivano dall'essere un adolescente. Netflix ha già ordinato due stagioni di dieci episodi ciascuna.

Nel cast dello show troviamo anche Michelle Gomez nei panni dell'insegnante Mary Wardell, Chance Perdono in quelli di Ambrose Spellman, cugino di Sabrina, Jaz Sinclair nei panni di Rosalind, migliore amica di quest'ultima e figlia del ministro di Greendale, Lucy Davis in quelli di Hilda Spellman, Miranda Otto in quelli di Zelda Spellman, e Richard Coyle in quelli dell'oscuro Padre Blackwood.

Chilling Adventures of Sabrina è stato concepito come uno spin-off di Riverdale, ma per il momento non ci sono piani concreti per un crossover tra i due show.