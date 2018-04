Sacha Baron Cohen sarà il protagonista di The Spy, serie limitata distribuita da Netlfix

Sacha Baron Cohen è stato scritturato nei panni di Eli Cohen nella prossima produzione drammatica The Spy, una serie limitata di sei episodi che esplora il ruolo di Cohen come spia per Israele in Siria nei primi anni '60. Le serie debutterà su Netflix (fuori dalla Francia) e su OCS in Francia.

Eli Cohen è una delle spie più leggendarie al mondo. Cohen ha vissuto a Damasco sotto copertura all'inizio degli anni '60, spiando per Israele. Riuscì ad inserirsi nell'alta società siriana e a elevarsi tra i ranghi della loro politica. Le sue azioni, le sue connessioni e il suo immenso sacrificio hanno avuto conseguenze durature, dando forma al Medio Oriente di oggi.

Sacha Baron Cohen è conosciuto soprattutto per i suoi ruoli comici, e ha acquisito fama mondiale per il suo lavoro in Borat e Bruno. Cohen ha anche recitato in film come Les Miserables, Hugo Cabret, Il Dittatore, e ha prestato la voce per il franchise animato di Madagascar della Dreamworks.

The Spy sarà scritta e diretta da Gideon Raff, mentre Legende Films e Alain Goldman produrranno la serie. Sacha Baron Cohen appare attualmente in Hilarity for Charity di Seth Rogen, lanciato a livello globale su Netflix lo scorso Venerdì 6 Aprile. La sua aggiunta al cast di The Spy cementa ulteriormente il suo rapporto con la piattaforma streaming.