Sacha Dhawan sul suo Davos in Iron Fist e la cancellazione dello show

Sacha Dhawan è attualmente impegnato con un certo Maestro in Doctor Who, ma prima di approdare alla serie della BBC, l'attore era nel cast di Iron Fist, una delle serie Marvel Netflix cancellate di recente. Ma come ha reagito Dhawan alla notizia che non ci sarebbe stata una terza stagione?

Parlando con DigitalSpy del suo ruolo in Doctor Who, Sacha Dhawan si è soffermato a riflettere anche sul suo stunt come Davos in Iron Fist, e su come sarebbe potuta andare per il suo personaggio in un'eventuale terza stagione dello show.

"Ci sono state delle chiacchierate su cosa fosse successo a Davos. Magari con il fatto che è stato arrestato, viene naturale assumere che sia finito in prigione e finisca lì, ma lui stesso aveva insinuato, parlando con Danny (Finn Jones) che metterlo dietro le sbarre non avrebbe concluso nulla" spiega l'attore "Aveva già piantato un semino, come se anche dalla prigione avrebbe continuato a indottrinare le persone e promuovere la causa, e magari anche a far fare ad altri il lavoro sporco al posto suo".

Ma poi tutti gli show Marvel/Netflix sono stati cancellati...

"Sì, mi ha davvero rattristato la cosa, perché adoravo assolutamente il cast e la crew, e mi sono divertito tantissimo a imparare le arti marziali. La trasformazione fisica è stata fantastica, e mi ci sottoporrei di nuovo con piacere" racconta Dhawan, guardando però al lato positivo "Ma, allo stesso tempo, sono stato contento di aver fatto un'esperienza del genere, e [la sua conclusione] mi ha permesso dopotutto di accettare nuovi progetti e vivere nuove avventure".

"C'è questo timore, quando ricevi la chiamata, che non accadrà più, e sei tipo 'Oddio, mi ritroverò senza lavoro'. Ma da allora ho preso parte a Doctor Who e Dracula, e ho appena finito di girare una nuova serie per Hulu. Quindi credo che il lato positivo della vicenda sia il fatto che ho pootuto intraprendere nuovi percorsi".

E in attesa di scoprire se Sacha Dhawan tornerà a interpretare il Maestro nella tredicesima stagione di Doctor Who, c'è ancora il season finale dello show che ci attende domenica 1 marzo.